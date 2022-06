Neuchâtel : nouveau dispositif pour gérer les conflits de rue

Neuchâtel repense son dispositif de prévention et de médiation dans l’espace public. Une réforme qui vise à amener davantage d’efficience et de clarté dans les missions sociales et sécuritaires de la commune. Depuis 2015, la ville s’est dotée de médiateurs urbains. Dans les rues, ils exercent des tâches de prévention et de médiation.

La récente fusion avec les communes voisines a un peu changé la donne. Neuchâtel doit aujourd’hui composer avec 45'000 habitants.

Les événements de l’été 2021 ont été décisifs dans la réflexion pour réformer le système en place. À cette période, les rives du lac s’étaient transformées en vaste zone de rencontre pour une jeunesse privée de nombreuses festivités en raison du Covid. Travailleurs sociaux du Centre de loisirs, policier et agents de sécurité publique avaient alors travaillé en parallèle pour faire de la prévention, de la médiation et éviter les débordements.

Une réforme, trois piliers

C’est ce modèle que la Ville de Neuchâtel entend utiliser à l’avenir. Il prévoit dès le 1er janvier 2023 une réforme basée sur trois piliers. Le premier sera le renforcement du dispositif pour les actions de prévention et de médication du Centre de loisirs. Le deuxième concernera le développement d’une activité de travailleur social hors les murs rattaché au service de l’action sociale. Enfin, le troisième pilier consistera en la formation d’agents de sécurité publique à la gestion de conflits. /comm-elc-cwi