La 2e meilleure mini-entreprise de Suisse est neuchâteloise

Un jus de pomme plus moderne et plus durable. C’est avec cette proposition que la mini-entreprise POM du lycée Jean-Piaget a décroché la deuxième place lors du concours organisé dans le cadre du Company Programme de Young Enterprise Switzerland (YES).

La finale s’est disputée samedi à la gare centrale de Zurich. Le titre de « Company of the Year 2022 » a été remporté par MOREinga de la Alte Kantonsschule Aarau.

Le concours opposait les 25 meilleures mini-entreprises dans le cadre du Company Programme de YES, programme au cours duquel des jeunes créent et gèrent leur propre entreprise pendant toute une année scolaire. /comm-dsa