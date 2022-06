Sorti(e) de boîte : ProConcept

En règle générale, notre chronique économique s’intéresse au fonctionnement de différentes entreprises de notre région. Mais cette fois-ci, nous allons creuser un peu plus en profondeur. Pour tourner, une entreprise a besoin de personnel, de machines et toute autre logistique, mais bien souvent il faut également compter sur des solutions ERP. Ce sont des logiciels qui permettent de tout planifier. ProConcept et ses 85 collaborateurs éditent et intègrent ces solutions dans différentes PME depuis 1987. Il s’agit d’ailleurs d’un des leaders en Suisse romande avec ses 25 millions de francs de chiffre d’affaires annuel. Actuellement, l’entreprise est active dans la partie francophone du pays, mais possède 10% de sa clientèle en France et 10% en Suisse allemande. ProConcept travaille principalement pour des sociétés de 500 employés au maximum. La particularité de cette firme de Sonceboz, c’est qu’elle est éditrice et intégratrice, un avantage non négligeable comme l’explique Giovanni Giordanno, responsable administration et finance chez ProConcept :