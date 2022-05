Neuchâtel Rando: 60 kilomètres balisés « chemins de randonnées de montagne »

Vos randonnées neuchâteloises sont forcément teintées de jaune. Elles le seront aussi un peu de « rouge et de blanc » dans les prochaines années. Neuchâtel Rando procède à une révision de son réseau et de son balisage aux célèbres flèches et losanges jaunes. Les randonneurs les plus attentifs l’auront déjà peut-être remarqué, cette année ce sont certains tronçons escarpés des côtes du Doubs depuis Le Locle et La Chaux-de-Fonds qui changent de couleurs et deviennent des chemins de randonnées de montagne. L’opération nécessite le remplacement d’une soixantaine d’indicateurs.

Une portion infime du réseau complet

Ces nouveaux sentiers s’ajoutent à d’autres déjà modifiés : le Pillichody aux Roches-de-Moron, le tronçon entre le Châtelot et Maison Monsieur, ainsi que les sentiers du Haut de la Vy sur les hauts de Fleurier et du Single en accédant au Creux-du-Van par le sud qui sont déjà « rouge et blanc ».

De part sa topographie, le canton de Neuchâtel ne connaît pas beaucoup d'exemple avec de tels balisages, au contraire des cantons alpins, où les chemins vers les cabanes notamment sont légion. Pourtant les changements à venir se basent sur des recommandations émises par la faîtière Suisse Rando, qui établit plusieurs critères. Léonard Farron, responsable réseau à Neuchâtel Rando: