Des étudiants veulent rendre les nuits chaux-de-fonnières « Hype »

Avec la volonté de faire changer les choses, il a créé avec deux autres amis la Fédération de la jeunesse en avril dernier. Et les trois compères n’ont pas tardé à se mettre à l’ouvrage. Ils organisent ce mercredi 25 mai une « Hype Party » dans les locaux du LUX, plus grande boîte de nuit de la ville.

S’il a fallu convaincre les propriétaires d’ouvrir l’établissement, habituellement fermé en semaine, une collaboration s’est rapidement mise en place. « C’était une magnifique expérience pour nous de pouvoir travailler avec ces gérants qui sont dans le milieu depuis plusieurs années, et nous avons pris le dessus sur ce qui est de la communication ». Si un accord, tenu secret, a été mis en place pour les recettes, la sauce semble avoir pris via les réseaux sociaux Tik Tok et Instagram de la fédération et les proches des trois organisateurs.