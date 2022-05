Concours d’architecture pour le futur pôle d’archives

Une étape de plus pour le futur pôle des archives communales et cantonales. Le projet va de l’avant. Après les validations successives du Grand Conseil neuchâtelois et du Conseil général de La Chaux-de-Fonds en 2021, c’est au tour ce mercredi du concours d’architecture d’être lancé.

Pour rappel, le site des anciens entrepôts Coop de la rue du Commerce à La Chaux-de-Fonds, doit être transformé et agrandi pour accueillir les archives du Canton et de la Ville, ces collections étant toutes deux en manque de place et stockées dans des conditions souvent peu idéales.

Le jury du concours choisira d’ici décembre 2022 le projet. Une exposition publique de l’ensemble des projets déposés sera présentée. Le Canton et la Ville précisent dans un communiqué que les locaux de conservation devront répondre aux exigences « low-tech », sans système de climatisation énergivore.

Le pôle cantonal et communal d’archives doit voir le jour en 2028. /comm-lre