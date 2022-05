Chaumont : un bucheron perd la vie

Une personne a perdu la vie mercredi vers 13 heures à Chaumont. L’accident de bucheronnage s’est produit au chemin de la Bécasse. Malgré les soins prodigués sur les lieux par les ambulanciers et le médecin, l’homme de 44 ans domicilié à Chézard-St-Martin est décédé sur le lieu de l’accident.

Une procureure s’est rendue sur place et s’est saisie de l’enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident. /comm-aju