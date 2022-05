Chauffage et moloks au menu de Val-de-Travers

Moloks et compacteurs de cartons.

La Commune a également répondu à une interpellation du groupe UDC, qui réagissait aux critiques de la population ces derniers mois concernant l’évacuation des déchets. Le conseiller communal Yves Fatton a profité de rappeler que les dix points moloks les plus utilisés, dont ceux de la place Longereuse à Fleurier et du centre commercial à Couvet, sont vidés trois fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi. Certains de ces moloks restent souvent vides, même après le weekend. Les autorités ont aussi rappelé que les compacteurs de cartons ne fonctionnent que lorsque les portes sont fermées, pour des raisons de sécurité. De nombreux utilisateurs oublient de les fermer après leur passage. Pire : certains appuient même sur le bouton d’arrêt d’urgence, empêchant la machine de compacter les cartons. Depuis la semaine passée, la Commune a fait installer un bouton supplémentaire qui permet de faire un compactage manuel.





Réfection d’un pont à Buttes

Les membres du Conseil général ont accepté le crédit de 186'000 francs pour remplacer le pont de l’île à Buttes. Cet édifice est en bout de vie, il faisait déjà partie des vingt ponts analysés par la Commune en 2016. Le nouveau pont sera construit avec du bois suisse, et gardera un tonnage maximum identique à celui d’aujourd’hui. /swe