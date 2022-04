Abandonner ses déchets : ça coûte cher

Tout a commencé par une simple lettre ouverte dans le Courrier du Val-de-Travers. Une octogénaire y racontait avoir été condamnée à payer 400 francs d’amende, puis finalement à trois jours de prison, pour avoir laissé son « bout de carton » à côté d’un molok à Fleurier. Elle expliquait souffrir de la polio, et ne pouvait pas se déplacer vers la benne mise en place à cet effet à 1 km de là. Cette histoire a été racontée le 17 mars, et depuis, plusieurs Vallonniers ont conté des mésaventures similaires à travers d’autres lettres ouvertes. Certains disent avoir laissé leurs cartons à côté du conteneur déjà plein, et avoir reçu une amende similaire, de 350 francs. C’est le cas de Jean-Pierre Baumann, qui a fait opposition. Il s’est présenté ce jeudi devant le Tribunal de police à Neuchâtel pour se défendre. Le citoyen du Val-de-Travers a reconnu les faits, mais a rappelé que la situation durait depuis de nombreuses années maintenant à Fleurier, et qu’il était souvent confronté à un conteneur plein. Mais les arguments n’ont pas suffi pour diminuer son amende.