Justice saisie dans le conflit qui oppose Smood à ses employés

Le conflit qui oppose Smood à ses employés prend une tournure judiciaire. Unia a déposé ce mercredi en simultané dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais, quatre dossiers de demande en conciliation auprès des Prud’hommes. Leurs prétentions cumulées se montent à environ 125’000 francs et portent entre autres sur des heures de travail et des frais non rémunérés. Le personnel et Unia comptent sur ces procédures judiciaires et sur leur décision pour montrer la légitimité de leurs revendications et forcer l’entreprise de livraison de repas à entrer en matière pour une solution globale.