Une année de travaux pour La Chaux-de-Fonds

La ville se développe à coup de chantiers

Parmi la dizaine de chantiers prévus à La Chaux-de-Fonds, et les quelques menus travaux d’entretien supplémentaires, trois projets retiennent l’attention, principalement par leur importance.

La rue du Roulage et la rue des Musées Ouest bénéficieront d’un élargissement de trottoir (pour la première), d’une végétalisation et du remplacement d’un collecteur d’eaux usées. De plus, une piste cyclable à contresens verra le jour à la rue des Musées Est. Les travaux se dérouleront de juillet à octobre 2022 pour Roulage et Musées Ouest. Ils se prolongeront jusqu'en 2023 pour Musées Est. Mais les délais peuvent encore être revus en raison de deux oppositions déposées à l’encontre du projet.

D’importants travaux sont également planifiés pour la rue du Commerce. Pour limiter le trafic de transit, la Ville a décidé de modifier le schéma de circulation. Elle créera en outre une zone 30 et une zone de rencontre, sécurisera les pistes de mobilité douce, puis étendra le parc des Crêtets. De son côté, Viteos doit y améliorer l’éclairage public. Les travaux devraient durer de mi-juin à fin octobre.

Enfin, un gros chantier est aussi ouvert depuis le mois d’avril entre la rue du Coq et la rue du Premier-Mars, avec notamment la création d’une zone de rencontre, le réaménagement de la terrasse de l’ABC et la plantation d’arbres. La partie Ouest de la rue du Coq sera rendue aux piétons. Un collecteur d’eaux usées doit également être remplacé. Il est prévu que les travaux se prolongent au moins jusqu’en octobre 2022.





Divers outils de communication

Le géoportail du Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN) permet désormais à la population de se renseigner sur les travaux planifiés à La Chaux-de-Fonds. Ce nouvel outil doit répondre aux besoins d'information des citoyens. Il est le fruit d'une collaboration entre les autorités communales, Viteos et le SITN. Il permettra de connaître la durée, la nature et la direction des chantiers. Des panneaux d’information seront aussi apposés aux abords des différents sites, et des explications seront publiées sur le site internet et le journal officiel de la Ville.