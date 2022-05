Les entreprises neuchâteloises plutôt optimistes pour 2022

Tout juste sortis d’une crise sanitaire mondiale qui a duré deux ans, le canton de Neuchâtel et ses entreprises doivent désormais composer avec le conflit ukrainien. Mais alors que la situation économique est tendue avec une nette hausse des prix des matières premières, l’inflation ainsi que des difficultés à trouver du personnel qualifié, les entreprises neuchâteloises sont optimistes pour l’année 2022. C’est le résultat de l’enquête conjoncturelle de printemps de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie.





Année 2021 positive

Selon la CNCI, 53% des entreprises interrogées ont vu leur chiffre d’affaires augmenter l’an passé par rapport à 2020. Cette embellie est à chercher surtout du côté des mesures prises par la Confédération et le Canton de Neuchâtel. Grâce aux aides, les entreprises ont pu directement profiter de la reprise économique. Cette relance rapide et soudaine alors que la Suisse se trouvait en pleine pandémie de Covid-19 en a d’ailleurs surpris plus d’un. Mais alors qu’une crise en a remplacé une autre, 37% anticipent déjà une meilleure année pour 2022.