Plus de verdure mais moins de parcage à La Chaux-de-Fonds

C’est un des gros changements urbanistiques de l’année dernière à La Chaux-de-Fonds. Le visage de la rue Docteur-Coullery a complètement changé. Un changement esthétique, avec plus d’arbres et de platebandes, mais aussi un changement à l’usage avec une voie montante de circulation pour les bus et services publics, une piste cyclable et un très large trottoir. Toutefois, comme RTN a pu le constater dans les alentours du tronçon, l’aménagement de platebandes a enlevé une dizaine de places de parking, alors que d’autres rues adjacentes ont également vu leur marquage être effacé. Pareils aménagements ont aussi été réalisés aux abords de la rue de Pouillerel à l’ouest de la Ville. De quoi interpeller certains habitants du quartier ayant comme habitude de parquer à proximité immédiate de leur domicile. Conseiller communal en charge du domaine public, Patrick Herrmann admet la situation : il s’agit d’une politique volontariste de la Ville, dans un contexte où la population a plutôt tendance à quitter le centre-ville pour de nouveaux quartiers :