Joyce Carol Oates invitée d’honneur du NIFFF

L'écrivaine américaine Joyce Carol Oates est attendue au Festival international du film fantastique (NIFFF), qui se tient du 1er au 9 juillet à Neuchâtel. Invitée d’honneur du festival, elle présidera le jury international.

Multi-finaliste au Prix Pulitzer, cinq fois lauréate du Prix Bram-Stoker, cette auteure prolifique et inclassable évoquera son rapport à l’imaginaire lors du forum littéraire « New Worlds of Fantasy » le 7 juillet, indique le NIFFF dans un communiqué jeudi. Depuis sa création en 2010, ce forum a accueilli George R. R. Martin (2014), Michael Moorcock (2015), Jean-Claude Mézières (2017) et David Cronenberg (2018).

Avec, « Blonde », sortie en 2000, une biographie romancée et brutale de Marilyn Monroe, Joyce Carol Oates aborde des sujets qui lui sont chers : condition féminine, dédoublement, santé mentale et rapport à la réalité. Son adaptation au cinéma devrait sortir cette année.

Avec plus de 150 livres à son actif, l'auteure américaine s’est glissée plusieurs fois dans le fantastique et le thriller avec Zombie (1995), Le ravin (2001) ou L’homme sans ombre (2018). Elle a également publié des romans policiers sous les pseudonymes de Rosamond Smith et Lauren Kelly.





Critique des Etats-Unis

Révélée par « Eux » en 1970, qui plonge au cœur du prolétariat américain, elle s'approprie des genres comme l’horreur, le gothique et le thriller psychologique pour restituer la violence sociale et politique des Etats-Unis. « Observatrice impitoyable » de l'époque actuelle, elle la sonde avec un réalisme cru : la défense des droits civiques est au cœur de son œuvre.

Considérée comme l'une des plus grandes écrivaines de langue anglaise contemporaine et l'une des plus prolifiques aussi, Joyce Carol Oates, 83 ans, a reçu le Prix mondial Cino Del Duca pour l'ensemble de son œuvre en 2020. Cette récompense est considérée comme l'antichambre du Nobel.

Son dernier roman traduit en français, « Un livre de martyrs américains » sur la remise en cause du droit à l'avortement aux Etats-Unis, a été finaliste du prix Médicis en 2019.

Le NIFFF aime explorer les liens entre littérature et cinéma. Les réservations pour la masterclass seront ouvertes le 16 juin. Une séance de dédicaces est également prévue.