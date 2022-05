C’est le roi de 250 ruches

Un peu plus haut, dans le Val-de-Ruz, les premières récoltes de miel se feront encore plus tardivement. Dans la région de Boudevilliers, les colonies « se portent plutôt bien, même si comme chaque année il faut parfois leur donner un petit coup de main ». Ce coup de main, Christophe Bachmann le donne en resserrant les colonies ou en ajoutant des cadres avec des abeilles et du couvain dans certaines ruches affaiblies.

Tout le miel est produit en « bio ». Pour y parvenir, Christophe Bachmann place les ruches de manière stratégique afin que les abeilles soient entourées de cultures biologiques dans un rayon de trois kilomètres. De plus, l’apiculteur rappelle que les arbres butinés par les abeilles, comme les érables, tilleuls, aubépines et autres sapins ne sont pas traités.