Place du Marché : la fin du suspens

Des pavés, une fontaine, des arbres et pas de voiture. Le futur visage de la place du Marché à La Chaux-de-Fonds est connu. Le rapport du Conseil communal en vue du réaménagement de cet espace vient de sortir de presse. Il sera soumis au Conseil général lors de sa séance du 12 mai.

Le projet prévoit, grâce aux pavés, de créer une place dans la place. Soit en taillant les pierres différemment, soit en les disposant autrement.

Un bouquet d’arbres sera planté à proximité directe du bâtiment qui abrite le kiosque, à l’est de la place. La toiture de cet immeuble sera végétalisée.

La fontaine gardera sa place centrale, et sera mise en valeur grâce à la création d’un socle.

À l’ouest, l’espace restera libre de tout élément afin de garder une grande flexibilité pour la tenue du marché et de manifestations. Enfin, la rue du marché reprendra l’idée d’une différenciation du pavage entre le centre et le pourtour et sera végétalisée.

Afin de prendre en considération les contraintes liées aux différentes manifestations, au nettoyage et au déneigement, les joints entre les pavés seront réalisés en ciment ou en mortier.

Plusieurs détails doivent encore être précisés, comme l’éclairage, le choix des essences d’arbres qui seront plantés et leur emplacement exact, l’utilisation des locaux du bâtiment abritant le kiosque ou le mobilier urbain. Afin d’assurer la continuité du projet, la commission temporaire se propose de poursuivre son mandat jusqu’à l’achèvement de la place.

Une présentation publique de ce projet sera fixée dès la validation du rapport par le Conseil général. Elle se tiendra entre fin mai et début juin. Quant aux travaux, ils s’échelonneront sur 2023 et 2024.

Ce projet de réaménagement de la place du Marché est le fruit d’une démarche participative. La Ville a confié un mandat en ce sens à l’Institut du management des villes et du territoire de la Haute École Arc de Neuchâtel.

Dans ce cadre, une trentaine d'entretiens individuels ont été menés auprès des commerçants, cafetiers-restaurateurs et prestataires de services ayant pignon sur rue dans le périmètre concerné. Les propriétaires d’immeuble ont pu répondre à un questionnaire. Cinq associations (Pro Senectute, Pro Infirmis, la Braderie, La Plage des Six Pompes et le Parlement des jeunes) ont été rencontrées. Enfin, la population a pu participer à deux ateliers afin de donner son avis.

