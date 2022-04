« Un besoin de faire vivre Milvignes »

Les associations d’artisans et de commerçants de Colombier et d’Auvernier main dans la main. Elles vont proposer pour la première fois un Marché de Printemps commun avec comme thème la magie. Environ 90 stands (une soixantaine à Colombier, une trentaine - dont des itinérants - à Auvernier) prendront place dans les rues des deux villages le samedi 21 mai de 9h30 à 17h. Diverses animations sont également prévues : manège, ateliers de maquillage, spectacles de magie ou encore musique, le tout gratuitement, y compris les navettes qui relieront Colombier et Auvernier toutes les demi-heures. À Auvernier, les amateurs de vin neuchâtelois pourront aussi profiter de caves ouvertes le matin.

Si au début de la pandémie, le réflexe de consommer local a été fort, il s’est rapidement essoufflé. Ce Marché de Printemps est donc un bon moyen de rappeler à la population de Milvignes les avantages de faire ses courses chez les petits commerçants. C’est pourquoi après deux ans d’annulation pour cause de pandémie, renouer avec un tel événement est une nécessité aux yeux de la présidente du comité d’organisation, Huguette Lirgg.