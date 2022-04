Thierry Béguin : « Il est indispensable de passer à un système à la proportionnelle » en France

Emmanuel Macron va devoir réunir une France très divisée. Le président français sortant a été reconduit dimanche pour un nouveau mandat de cinq ans. Il s’est imposé par 58% des voix face à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National. Cette élection est aussi marquée par un taux d’abstention record qui avoisine 28%. Les opposants au président réélu espèrent prendre leur revanche aux législatives.

À l’issue du second tour, nombre d’observateurs et de politiciens estiment que le système majoritaire français est dépassé et qu’il faut introduire la proportionnelle. Un avis que partage l’ancien conseiller d’État neuchâtelois libéral-radical et binational franco-suisse Thierry Béguin. Il était l’invité lundi de La Matinale :