Les animaux de la région en images

Immortaliser un renard ou une chouette chevêchette dans leur milieu naturel. Le péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel accueille dès vendredi à 18h et jusqu’à dimanche le Festival Nature de Neuchâtel. Cette 2e édition rassemble le travail de 14 photographes et cinéastes animaliers. Le public pourra ainsi découvrir gratuitement plus d’une centaine de clichés. L’objectif des organisateurs est de sensibiliser les visiteurs à la richesse de la faune locale, mais aussi à la nécessité de la protéger.

Le cinéaste animalier Fabien Wohlschlag est le parrain de la manifestation. Vincent Chabloz, auteur de L’Heure blanche, est quant à lui le cinéaste invité de l’événement. Les organisateurs eux-mêmes sont photographes. Ils évoquent certaines belles rencontres. Martial Bays et Dylan Saam :