Sorti(e) de Boîte : Hydrokarst Swiss

Cette entreprise dompte les éléments : Hydrokarst Swiss travaille dans l’eau comme sur l’eau. Avec une dizaine de collaborateurs, elle est active dans la région des Trois-Lacs, en Suisse et dans l’ensemble de l’Arc alpin.

Ses principales activités sont la construction d’infrastructures navales, que ce soit la construction de ports ou l’installation et l’entretien de structures subaquatiques telles que des conduites. Hydrokarst Swiss est aussi spécialisée dans l’extraction de sédiments, par exemple au fond des barrages hydrauliques. Les interventions se font entre 0 et 100 mètres de profondeur à l’aide de techniques et d’outils de pointe mais surtout, de scaphandriers professionnels, comme l’explique le directeur d’Hydrokarst Swiss, Stefan Vogt :