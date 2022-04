Val-de-Ruz veut soigner l’accueil des camping-cars

Le stationnement sauvage des camping-cars en de nombreux endroits inappropriés a été observé ces dernières années. Partant de ce constat, la Commune de Val-de-Ruz souhaite agir. Dans la feuille officielle de vendredi dernier, elle propose un arrêté temporaire relatif à la circulation routière, qui peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours. Les autorités veulent mettre à disposition dix emplacements pour une durée de stationnement de 48h au maximum : quatre places à Fontainemelon, à proximité de la place de sport, et six autres sur le parking des Gollières aux Hauts-Geneveys. La Commune entend tout d’abord tester ce projet cette année, du 15 avril au 31 octobre. Les explications de Roby Tschopp, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, du tourisme et mobilités.