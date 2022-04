Gravats et machines à La Clusette

Des ouvriers, des machines et des gravats : le quotidien du tunnel de La Clusette a bien changé pendant ce mois d’avril. Depuis dix jours, les véhicules ont laissé leur place aux travaux. Et quand on arrive sur place, on comprend bien pourquoi le trafic routier est impossible. Si de l'extérieur tout semble calme, au cœur de l’ouvrage, les pelles croqueuses sont en pleine action. Ce lundi matin, elles s’attaquaient aux dernières dalles fixées au plafond.