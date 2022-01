Travaux imminents à La Clusette

La Clusette se prépare à recevoir son coup de jeune. Le tunnel construit entre Noiraigue et Brot-Dessous en 1975 sera en chantier dès ce printemps et jusqu’à fin 2026. Cinq ans de travaux qui se feront en plusieurs étapes : d’abord la sécurisation de l’ouvrage, grâce à la création d’une galerie de sécurité. Elle sera reliée au tunnel à six endroits, qui serviront de sorties de secours. La mobilité douce pourra aussi bénéficier de cette galerie, surtout pour les vélos qui circulent en direction de Neuchâtel.

Suite à ce chantier, un assainissement du tunnel de La Clusette et des équipements techniques est prévu, notamment afin de réaliser des travaux de génie-civil.