Grève pour l’avenir : focus sur le temps de travail

La Grève pour l’avenir s’est mobilisée samedi dans plusieurs localités de Suisse. Le thème de la réduction de travail, abordé sous un angle social, climatique, féministe et syndical était au cœur de cette journée. Des manifestations et actions ont eu lieu notamment à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le taux de participation s’est révélé plutôt faible, indique le responsable de la Grève pour l’avenir pour le canton de Neuchâtel, Robin Augsburger. Il estime que la météo, le début des vacances et les autres manifestations fréquentes ces derniers temps ont découragé certains participants.

À La Chaux-de-Fonds, le public a été invité à réfléchir sur l’aménagement de son horaire hebdomadaire, via l’action « Récupère ton temps ». À Neuchâtel, une action symbolique de destruction du temps de travail a clôturé la manifestation. /comm-ara