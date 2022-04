Différents types de mines probablement employés en Ukraine

La guerre en Ukraine a commencé il y a un peu plus de 6 semaines. Depuis, de nombreux civils ont trouvé la mort et certaines villes ne sont plus que des champs de ruines. Différents armements sont utilisés dans cette guerre et notamment des mines. Les spécialistes doivent se baser sur des vidéos ou encore des communiqués des autorités ukrainiennes et russes. Celles-ci se livrent aussi une bataille sur le plan de l’information, ce qui complique encore un peu la tâche. L’utilisation de sous-munition est toutefois avérée. Cet armement permet de lâcher plusieurs centaines de grenades en même temps. Frédéric Guerne, fondateur et directeur de la Fondation Digger basée à Tavannes qui est active dans le domaine du déminage humanitaire.