La fondation Digger satisfaite de sa prestation à Dubaï

L’équipe de la fondation Digger s’est dite « satisfaite » de sa prestation à Dubaï ce vendredi. L’entreprise tavannoise spécialisée dans le déminage a fait la grande démonstration de son projet DOME lors d’un concours international de robotique aux Emirats arabes unis. Frédéric Guerne et ses partenaires ont dû détecter une bombe fictive à l’aide d’un chien avant de la désamorcer à distance comme le veut leur concept spécialement mis sur pied pour les régions syriennes et irakiennes touchées par la présence d’explosifs dans les sols.

Les résultats connus samedi

Malgré une tempête de sable qui a retardé l’épreuve de trois heures, ils ont pu mener à bien leur démonstration mais ont dû faire l’impasse sur le « désamorçage symbolique » de la bombe. On ne sait pas encore si la fondation Digger raflera le prix d’un million de dollars mis en jeu, les résultats n'étant dévoilés que samedi en début d’après-midi. « Mais on a déjà gagné car ce concours nous a fait gagner du temps sur notre projet. Cela nous a aussi offert une visibilité énorme et va nous servir de base pour la suite . Il y a du travail en Syrie et en Irak, c’est notre but ultime », a réagit Frédéric Guerne à l’issue de l'épreuve. /jpi