L'hydraulique à l'honneur aux Moulins souterrains

Expérimenter pour mieux apprendre. C’est l’idée derrière la nouvelle salle de l’exposition permanente des Moulins souterrains du Col-des-Roches. Ouverte au public dès ce dimanche, elle est dédiée à la thématique de l’énergie hydraulique. La salle se veut accessible à tous les publics et propose une expérience tactile par la manipulation d’objets et l’expérimentation. Son but : amener un contexte et des explications supplémentaires à la visite des grottes.