Un site pour les permis de construire

Un guide électronique pour préparer et aider les Neuchâtelois à déposer des demandes de permis de construire : c’est ce que propose le Département cantonal du développement territorial et de l’environnement, à partir de ce vendredi. Il l’annonce dans un communiqué. Le site se trouve ici. On y trouve toutes les données nécessaires à la procédure, présentées de manière interactive.

L’Etat a mis en chantier cette prestation afin de permettre aux citoyens de gagner du temps dans leurs demandes de permis de construire et de les aider à rendre des dossiers conformes aux règles. Le projet s’inscrit également dans les efforts de numérisation du Conseil d’Etat. L’administration cantonale, les spécialistes des communes ainsi que des professionnels ont été associés au groupe de travail qui a défini les besoins et accompagné l’établissement du guide. /comm-jhi