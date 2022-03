Les Ponts-de-Martel : les herbes de la discorde

Mauvaises herbes et mécontentement de la population

Dans son rapport, le Conseil communal indique en effet avoir reçu de « fortes réactions négatives » de la part de la population face aux allées parfois, en apparence, sans entretien. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Quelques 200 heures supplémentaires avaient été prévues pour l’entretien des allées en graviers en remplacement des produits chimiques. La réalité a rattrapé la prévision : le bilan se chiffre plutôt à 300 heures en plus, sans arriver à un résultat satisfaisant. Ce d’autant plus que des coûts annuels de 2000 francs se sont rajoutés à l’addition.





Du gazon comme solution

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel prévoit donc à moyen terme de revoir, secteur par secteur et suivant les réglements de désaffectation, tout l’aménagement du lieu de souvenir. Le gravier laissera place à du gazon. Les pierres tombales seront aménagées de façon à laisser passer tondeuses ou autres tracteurs d’entretien. Revers de médaille, le Conseil communal propose également d’utiliser à nouveau du glyphosate de manière sporadique dans l’attente d’un réaménagement complet du cimetière selon ce plan.

La volonté de développer des techniques alternatives aux pesticides fait son chemin dans les voiries du Canton, avec des résultats plus ou moins concluants selon les espaces publics et les attentes de la population. /lre