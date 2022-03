Le programme de législature 2022-2025 du Conseil d’État neuchâtelois est présenté ce mardi. Les trois dimensions du développement durable (environnement, économie, social) auront un rôle central dans les années à venir. Le Canton compte s’appuyer sur « les transitions énergétique et numérique ou encore l’avènement d’une nouvelle relation au travail » pour exploiter sa qualité de vie entre nature et urbanité. Le Gouvernement cantonal présente 53 objectifs qu’il entend atteindre durant ces quatre années et répondre ainsi aux enjeux majeurs de notre temps. Ce programme de législature s’articule autour de quatre ambitions : « innovation et digitalisation », « cohésion », « attractivité » et « institutions et finances publiques ». Le Conseil d’État indique aussi dans son communiqué qu’« il aura également besoin de l’appui du Grand Conseil, des régions et de l’ensemble des Neuchâteloises et Neuchâtelois pour transformer le canton dans l’intérêt commun, aujourd’hui et pour les générations futures. » /comm-fwo







Le président du Conseil d’Etat Laurent Favre sera en direct dans notre journal de 12h15.