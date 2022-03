Une kermesse pour les dix ans de GRRIF

GRRIF fête ses 10 ans dimanche ! La radio « petite sœur » de RTN célèbre dimanche son anniversaire. GRRIF, qui aime se décrire comme une radio à la fois pop et défricheuse emmène depuis une décennie les auditeurs dans un voyage d’exploration musicale. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, l’équipe de GRRIF souhaite sillonner les routes de la Romandie en jeu et en musique. Pour que cette kermesse voie le jour, GRRIF a besoin de vous. Un crowdfunding a été lancé. Marie-Luce, cheffe d'antenne de GRRIF et Stève, animateur, étaient les invités de La Matinale lundi.