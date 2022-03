Valangin voit la vie en blanc

Si posséder une voiture puissante ou une montre de luxe est un signe de réussite sociale dans le monde actuel, détenir des habits le plus blancs possible était le must au 18e siècle. Le Château et musée de Valangin présente sa nouvelle exposition dès mardi 1er mars. Intitulée « la vie en blanc », celle-ci présente des vêtements, des accessoires et du linge d’époque issus en grande partie de la collection du Château.Que cela soit, la virginité, la pureté, l’innocence, mais aussi l’absence et le vide, l’exposition retrace l’histoire du blanc et son utilisation au travers des objets exposés. Le public pourra découvrir la vie en blanc jusqu’au 31 octobre 2022. /jha