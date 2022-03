Rataxes au collège latin

Un bâtiment intact à l’extérieur et différent à l’intérieur. C’est Rataxes, le projet qui a remporté le concours d’architecture lancé par la Ville de Neuchâtel pour la transformation du collège latin.

À terme, le bâtiment regroupera la bibliothèque Pestalozzi, Bibliomonde et la bibliothèque publique et universitaire. À cela s’ajoutera une antenne de la Lanterne magique, un point d’accès à la Cinémathèque suisse, ainsi qu’une artothèque. Une cafétéria, une terrasse et des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ouvriront le site vers le sud, en direction du lac.

Le concours, lancé à l’international, a débouché sur le dépôt de 38 dossiers, venus de Suisse, de France, d’Espagne et du Portugal.

Le jury composé de professionnels de la branche, de représentants de la Ville et d’experts a unanimement choisi le projet Rataxes du bureau fribourgeois Chablais Fischer Architectes. Elvira Martinez, architecte au Service du patrimoine bâti de la Ville de Neuchâtel, explique ce qui a séduit l’ensemble du jury :