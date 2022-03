Mieux manger en respectant l’environnement

Manger bio, de saison et réduire sa consommation de viande… Pas toujours facile de s’y retrouver parmi toutes les recommandations nutritionnelles. La notion d’« alimentation durable » était au cœur de la journée des diététiciens et diététiciennes le 9 mars. Ce concept invite à réfléchir à son mode de consommation alimentaire pour respecter au mieux sa santé et l’environnement. L’alimentation est responsable d’environ un tiers de la production des gaz à effet de serre au niveau mondiale. Certaines habitudes à prendre pourraient permettre de réduire cet impact. Les diététiciennes neuchâteloises Véronique Guerne et Alexandra Pisenti étaient les invitées de La Matinale vendredi :