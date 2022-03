Trois jours de portes ouvertes pour les bibliothèques

Les bibliothèques, des lieux à multiples facettes. Les institutions seront mises à l’honneur à l’échelle nationale du 25 au 27 mars, dans le cadre de la première édition du BiblioWeekend. Dans le canton de Neuchâtel, cet événement remplace le Samedi des bibliothèques, qui se tenait depuis 2019.

Vingt bibliothèques neuchâteloises ouvriront leurs portes le temps d’un weekend, et une cinquantaine d’animations sont prévues, majoritairement sur le Littoral. Au programme : spectacle de marionnettes, séances de cinéma itinérant ou encore ateliers de dessins et de mangas, sur le thème « Décrocher la lune ». Le but de cet événement, c’est de montrer que les bibliothèques sont plus que des lieux de lecture. Ce sont aussi des acteurs non discriminatoires de la société, qui permettent à la population de s’informer, d’avoir accès gratuitement à internet, et d’échanger.