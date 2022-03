Guerre en Ukraine : Neuchâtel se mobilise pour l’accueil de réfugiés

Le Conseil d’Etat neuchâtelois annonce à son tour mercredi « sa solidarité envers les nombreuses personnes victimes du conflit en Ukraine ». En collaboration avec la Confédération et les autres cantons, celui de Neuchâtel va contribuer à développer un soutien et un accueil pour disposer à terme d’infrastructures adéquates pour l’accueil dans de bonnes conditions de réfugiés ukrainiens touchés par la guerre. Selon la décision de Berne, ceux-ci sont autorisés à entrer en Suisse sans formalité.





Une hotline voit le jour

Contacté par de nombreux citoyens du canton souhaitant apporter leur aide, le Service des migrations (SMIG) a mis sur pied une hotline de renseignements pour apporter conseils et orientation via le numéro 032 889 63 11. Il est néanmoins conseillé de privilégier les contacts par courriel via l'adresse SMIG.Ukraine@ne.ch, en raison du nombre important de demandes.

Le SMIG précise qu’il étudiera les offres de la société civile, tout en veillant à garantir une coordination sur diverses questions telles que la scolarité des enfants ou la couverture d’assurance maladie.





Les centres d’accueil cantonaux mobilisés.

Les personnes n'ayant aucun point de chute dans le canton sont invitées à se rendre au Centre fédéral d'accueil de Boudry. Celui de Tête-de-Ran, en mains cantonales, accueille actuellement les personnes attribuées par la Confédération avec une capacité de 136 personnes. Le Canton pourrait également remettre en exploitation le centre d’accueil de Couvet avec un potentiel d’hébergement de 80 places supplémentaires.

Le Conseil d’Etat a d’ores et déjà lancé la mise en place d’une gestion de crise dans le cas où ce dispositif ne suffirait plus. /comm-lre