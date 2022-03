Deux locomotives festives pour les 175 ans du chemin de fer suisse

Des manifestations publiques sont également prévues durant cinq week-ends dans cinq régions de Suisse. Les festivités du jubilé doivent débuter les 21 et 22 mai dans la région nord et se terminer les 22 et 23 octobre en Suisse centrale et au Tessin, en passant par la région est (11-12 juin), centre (3-4 septembre) et ouest (1-2 octobre).

Lors de ces événements, le public pourra expérimenter toutes les facettes des transports publics suisses, notamment lors de journées portes ouvertes et de voyages historiques. Grâce à la carte journalière 175 ans, les clients peuvent désormais se déplacer à partir de 17,50 francs, une manière de remercier la clientèle pour sa confiance. /ats-dsa