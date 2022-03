Un Relai tout neuf pour les jeunes en rupture

Favoriser la réintégration des élèves en rupture scolaire et sociale, c’est le rôle du Relai. Cette structure mise en place par Cescole depuis deux ans a désormais ses locaux propres à Auvernier, hors des murs de l’école. Situé dans l’ancienne poste du village, ce nouveau lieu a permis au Cercle scolaire de Colombier et environs de renforcer son équipe avec l’engagement d’un éducateur et d’augmenter sa capacité d’accueil.