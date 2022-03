Les trains ne circulent plus entre Couvet et Buttes, sur la ligne ferroviaire Neuchâtel – Buttes. Les CFF signalent une perturbation de durée indéterminée en cours lundi matin depuis environ 10 heures. Celle-ci aurait eu lieu entre Couvet et Môtiers. Des bus de remplacement sont mis en place, et des retards sont à attendre, selon le site des CFF. La durée de la perturbation n’est pas connue. /swe