« Je m’entraîne avec » les Bienna Jets

Le Superbowl s’est joué il y a maintenant quelques semaines, l’occasion pour notre chronique sportive « Je m’entraine avec » de s’intéresser au football américain. Ce sport se fait gentiment sa place dans le paysage suisse. De plus en plus d’équipes ont été créées ces dernières années. Dans l’Arc jurassien par contre, une formation existe depuis 1984 : les Bienna Jets. Cette formation milite en ligue nationale B. Nous nous sommes rendues dans la cité seelandaise, aux abords de la Tissot Arena pour découvrir ce sport tout droit importé des États-Unis. Preuve en est : même l’entraineur est américain. Tous les entrainements sont donc en anglais. Nous avons suivi le capitaine de la formation Jarkko Signer :

Après avoir suivi un entrainement complet des Bienna Jets, il est temps de se pencher un peu plus sur ce sport qui reste tout de même encore assez énigmatique en Suisse. Aux Etats-Unis par contre, il s’agit de l’un des sports les plus populaires et ceci s’explique notamment par le fait que c’est une activité accessible à tous, à en croire Jarkko Signer, capitaine des Bienna Jets :