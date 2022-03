Un vent de liberté pour le 1er mars

C’est le relâchement des mesures sanitaires contre le Covid-19 qui constitue le cœur du traditionnel message du Conseil d’Etat, à l’occasion des commémorations du 1er mars, jour de l’indépendance neuchâteloise. « Depuis le 17 février, un vent de liberté souffle sur le canton », peut-on lire dans le texte rédigé par le gouvernement, à l’intention des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. L’occasion de tirer un parallèle entre la période de la pandémie et celle vécue par les révolutionnaires de 1848. Dans les deux cas, écrit le Conseil d’Etat, il a fallu faire preuve de « résilience », afin de « faire triompher les valeurs républicaines qui caractérisent un peuple libre, solidaire et responsable ».

Pour conclure leur message, les membres de l’exécutif rappellent que la législature en cours « sera marquée par la volonté du Conseil d’Etat de renforcer la cohésion interne au canton » et « son attractivité », et de « concrétiser un développement que nous voulons durable ». /comm-jhi