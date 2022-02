Toujours moins de truites dans les cours d’eau neuchâtelois

Le service faune, forêt et nature divulgue quelques conseils pour les amateurs qui se réjouissent de retrouver leurs cannes à pêche ces prochains jours : ne pas laisser de déchets aux abords des cours d’eau, en particulier les fils de pêches. Les pêcheurs sont aussi enjoints à respecter les animaux en capturant les poissons le plus vite possible pour ne pas les stresser. Si l’un d’eux doit être relâché, il est conseillé de ne pas le lancer dans l’eau, mais de le déposer encore dans le filet et le laisser repartir. Toutes les recommandations et les quotas à respecter sont à retrouver sur le site internet du canton. /ara