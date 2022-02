Des binômes de lycéens USA-Neuchâtel réunis au nom de la diversité

Ils ont choisi Neuchâtel pour apprendre le français et développer des projets autour de la diversité, de l’égalité et de l’intégration. Quinze jeunes Américains et Américaines du lycée de Lexington, une ville près de Boston, sont en échange du 16 au 26 février dans le canton. Ils sont accueillis dans les familles de 8 lycéens du Lycée Jean-Piaget et 7 du Lycée Denis-de-Rougemont.