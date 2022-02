Des vols de l'armée suisse dans le ciel neuchâtelois

Des hélicoptères de l’armée suisse ont survolé le canton de Neuchâtel. Deux Super Puma et deux avions ont été repérés mardi dans la soirée. Selon l’armée suisse, il s’agissait de vols d'entraînement effectués par des troupes spéciales. Certains riverains de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers ont pu être surpris par le bruit retentissant des appareils et leur vol à basse altitude. Des précautions sont normalement prises pour éviter des nuisances sonores tout au long de l'année. Les explications de Delphine Schwab, porte-parole de l'armée suisse.