Ilan Pittier sur la boîte

Nouvelle belle performance signée par Ilan Pittier à l’occasion de la BKW Swiss Cup à Klosters. Le fondeur du SC La Vue-des-Alpes est monté sur la 2e marche du podium samedi lors du sprint en style libre des moins de 20 ans. Une compétition cruciale en vue des sélections pour les Mondiaux juniors et M23, souligne le communiqué du Giron jurassien envoyé ce mardi. Léo Guenin a décroché une 10e place alors que Maxime et Antoine Béguin se sont classés respectivement 23e et 25e de cette épreuve.

Le lendemain, sur l’épreuve en style classique de 15 kilomètres, Maxime Béguin a pris le 5e rang dans la catégorie des moins de 18 ans. Antoine Béguin a terminé 9e et Léo Guenin 11e. Ilan Pittier a dû se contenter de la 26e place en catégorie moins de 20 ans. /comm-jpp