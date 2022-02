Un automobiliste héliporté au CHUV

Un automobiliste de 19 ans a été héliporté au CHUV à Lausanne après avoir été éjecté de sa voiture. L’accident s’est produit samedi vers 20h20 au lieu-dit Le Breuil, entre Boudevilliers et Coffrane. Le conducteur a d’abord heurté un trottoir. À la suite du choc, sa voiture a percuté un arbre situé six mètres plus loin avant de faire un tête-à-queue complet et de s’immobiliser deux mètres plus loin. Éjecté du véhicule et grièvement blessé, le conducteur a été héliporté par la Rega au CHUV à Lausanne. Cet accident a nécessité l’intervention de deux ambulances, des pompiers de Neuchâtel et du Val-de-Ruz, ainsi que la fermeture complète de la route entre Boudevilliers et le carrefour de Bottes durant une bonne partie de la nuit.





Un autre blessé aux Brenets

Un automobiliste de 83 qui circulait sur la route des Pargots aux Brenets en direction de la France a heurté la bordure de l’îlot central du poste frontière. Blessé, le conducteur a été transporté à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en ambulance. /comm-sma