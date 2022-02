La fête à La Corbatière et au Crêt-Meuron

Inauguration en règle samedi à la Corbatière et au Crêt-Meuron. Les téléskis des deux stations ont été officiellement inaugurés samedi. Ce fut aussi l’occasion de célébrer le rapprochement entre la Société des téléskis de La Corbatière Roche-des-Crocs et l’Association du téléski du Crêt-Meuron. Depuis cette année, une étroite collaboration a été mise en place entre les deux entités, notamment à travers le damage et la tarification unique qui permet aux skieurs d’emprunter les installations sur les deux versants. À noter que la fête populaire prévue sur le site a été renvoyée à des jours meilleurs, notamment en raison des contraintes sanitaires qui pourraient être allégées prochainement par le Conseil fédéral, ou encore en raison du faible enneigement sur certains secteurs.

Pour rappel, la concrétisation de ces deux projets a nécessité, pour les deux entités, de mener à bien deux recherches de fonds. À La Corbatière, ce sont cinq pylônes du petit téléski qui ont pu être changés, soit un investissement de 250'000 francs. Au Crêt-Meuron, la réhabilitation du téléski a nécessité une dépense de 100’000 francs. /comm-sma