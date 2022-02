Présidence du groupe PLR : seuls Cottier et Feller dans la course

Deux candidatures ont été déposées pour succéder à Beat Walti à la présidence du groupe parlementaire PLR à Berne. C’est ce qu’indique le parti mercredi matin. Il s'agit du Conseiller national neuchâtelois Damien Cottier et du Conseiller national vaudois Olivier Feller.

Le délai d'inscription pour les candidatures a expiré mardi. Le groupe libéral-radical élira son nouveau président le 18 février lors d'une séance avant la session de printemps. Avec le choix opéré, ce sont « deux excellents candidats romands » qui se présentent à l'élection, estime le PLR.

La semaine dernière, le groupe latin avait décidé de ne pas trancher entre les deux élus en raison d’un résultat qualifié de trop serré : Damien Cottier avait obtenu neuf voix et Olivier Feller sept.

La premier, âgé de 46 ans, a été élu au Conseil national en 2019. Le second, 47 ans, est siège au National depuis 2011 et est vice-président du groupe depuis 2019. Beat Walti a lui mis son poste à disposition en mars, après quatre ans et demi à la tête du groupe parlementaire libéral-radical. /ats-aju