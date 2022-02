Vers un Conseil d’Etat à sept membres ?

Passer à un Conseil d’Etat à sept membres. Des élus de gauche du Grand Conseil neuchâtelois proposent d’étoffer les effectifs du gouvernement, actuellement composé de cinq membres. Les groupes VertPOP et socialiste ont déposé lundi un projet de décret visant à modifier la Constitution en ce sens.

À leurs yeux, cette proposition comporte plusieurs avantages. Elle permettrait d’alléger l’agenda très fourni des ministres et leur donnerait la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Pour les auteurs du décret, l’augmentation du nombre de conseillers d’Etat assurerait aussi une meilleure représentativité des partis et une plus grande diversification des profils. Le fait d’avoir des départements allégés permettrait également de mieux répartir le pouvoir, selon ces députés.

La réflexion ne date pas d’hier, selon l’élue verte et première signataire de ce décret Clarence Chollet, mais elle a ressurgi après les dernières élections cantonales. Le texte vise entre autres à tenter de mettre fin à l’hégémonie du PS et du PLR au sein du gouvernement neuchâtelois.

Si cette proposition passe la rampe du Grand Conseil, elle devrait encore être soumise au peuple, puisqu’il s’agit d’une modification de la Constitution. /sbe