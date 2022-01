Deux hommes arrêtés pour avoir commis une vingtaine de vols l’été passé

Deux hommes responsables d’une vingtaine de cambriolages pendant l’été 2021 entre les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg ont été arrêtés. La Police neuchâteloise communique ce mardi sur cette affaire. Une enquête a été ouverte après une série de vols par effraction commis entre mai et août 2021, dans les régions des vallées de La Sagne, des Ponts-de-Martel et du Val-de-Travers.

Cette enquête menée sous la direction du procureur Nicolas Feuz et par le commissariat Répression des infractions au patrimoine de la police judiciaire neuchâteloise a permis d’arrêter deux hommes le 13 août 2021. Dans leur véhicule, les forces de l’ordre ont retrouvé des bijoux, des montres et de l'argent. Selon l’enquête, c’est ce type d’objet qui étaient essentiellement visées par le duo, bien connu des services de police. Tous deux ont reconnu avoir commis, ensemble, vingt vols par effraction, deux vols par introduction clandestine et une tentative de vol par effraction. L’un des deux hommes a aussi déclaré avoir commis seul deux cambriolages supplémentaires.

Le montant total du préjudice s'élève à environ 125'000 francs, seule une partie du butin a été retrouvée. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire lors de la procédure. Cette enquête a été menée en étroite collaboration avec des services de police des cantons de Vaud et de Fribourg. /comm-swe